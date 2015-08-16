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إحالة صاحب مصنع أغذية للجنح لاتهامه بالاتجار فى اللحوم الفاسدة بالساحل

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إحالة صاحب مصنع أغذية للجنح لاتهامه بالاتجار فى اللحوم الفاسدة بالساحل إحالة صاحب مصنع أغذية للجنح لاتهامه بالاتجار فى اللحوم الفاسدة بالساحل
قرر المستشار زكريا عبد العزيز، المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة والنائب العام المساعد، إحالة صاحب مصنع أغذية، لمحكمة الجنح، لاتهامه بالاتجار فى اللحوم الفاسدة بمنطقة الساحل.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة، أن "على.أ"، صاحب مصنع أغذية، قام بإيجار مخزن وتحويله إلى مصنع لحوم "لانشون، دجاج، كفتة" يقوم بتصنيع الأغذية الفاسدة منتهية الصلاحية، ويدار بدون ترخيص ولا تتوافر به الاشتراطات الصحية الواجبة.

وأضافت التحقيقات أن جهاز حماية المستهلك شكل لجنة مشتركة مع الإدارة العامة للرقابة على الأغذية حيث تمت مفاجئة المصنع، وبفحص أقسام ومخازن المصنع تبين مخالفته للاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وفقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954.

وتبين من فحص مستندات المصنع عدم وجود المستندات الخاصة بإدارة منشأة صناعية ولا يوجد سجل صناعى والمصنع غير مستوفى للاشتراطات الخاصة بالتصنيع. وأشارت التحقيقات إلى أن الكمية المضبوطة بلغت 10 أطنان من لحوم اللانشون الفاسد، حيث عثر بداخله على كميات كبيرة من الحشرات "الدود"، بالإضافة الى غرق اللحوم بسبب انفجار ماسورة مياه الصرف الصحى داخل المصنع.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة فأصدرت قرارها المتقدم.

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مصر 365