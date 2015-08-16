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"حصر أموال الإخوان" تشكل لجانا لجرد ممتلكات صفوان ثابت عدا شركة جهينة

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"حصر أموال الإخوان" تشكل لجانا لجرد ممتلكات صفوان ثابت عدا شركة جهينة "حصر أموال الإخوان" تشكل لجانا لجرد ممتلكات صفوان ثابت عدا شركة جهينة
أفادت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" بأن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس، ستشكل لجانا لفحص وجرد ممتلكات رجل الأعمال صفوان ثابت أحد المساهمين فى شركة جهينة، وذلك بعد صدور قرار بالتحفظ على ممتلكاته عدا شركة جهينة كونه مساهما فيها فقط.

وقالت المصادر، إن قرار اللجنة بالتحفظ على أموال صفوان ثابت تضمن التحفظ على الأموال والممتلكات السائلة أو المنقولة أو العقارية، ولم يتضمن التحفظ على أسهمه فى شركة جهينة، مشيرة إلى أن التحفظ جاء تنفيذًا للحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان وحظر أنشطتها ومصادر تمويلها وأنه بعد ورود التحريات الكاملة حول تمويل صفوات للجماعة الإرهابية فى أكثر من مناسبة وأثناء اعتصامها فى رابعة العدوية.

وأوضحت المصادر أن قاضى التنفيذ اطلع على التحريات وأصدر قراره بالتحفظ على أموال ثابت، دون المساس بشركة جهينة لأن صفوان مجرد شريك فى الشركة وهناك العديد من المساهمين الكبار بالشركة وحتى لا تتأثر مصالحهم الاقتصادية فى السوق المصرية قررت اللجنة عدم التحفظ على الشركة.

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