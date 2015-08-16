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ضبط سيارة محملة بأسماك رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمى بالقليوبية

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ضبط سيارة محملة بأسماك رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمى بالقليوبية ضبط سيارة محملة بأسماك رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمى بالقليوبية
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيارة محملة بأسماك الرنجة غير الصالحة للاستخدام الآدمى، وتحرر المحضر رقم 8094 جنح قسم العبور لسنة 2015م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وكان ضباط شرطة والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الرقابة التموينية تمكنوا من ضبط السيارة رقم 6973 ع ب س قيادة المدعو "محمود.ا"، 36 سنة، سائق، ومقيم كفر حشاد كفر الزيات غربية، محمل عليها عدد (300 صندوق رنجة زنة الصندوق 5 كجم إنتاج 14/8/2015م صالحة لمدة شهرين، بإجمالى وزن 1500 كجم – 250 صندوق رنجة بإجمالى وزن 1250 كجم صالح لمدة 4 شهور – 100 صندوق رنجة إنتاج 15/8/2015م صالحه لمدة 4 شهور)، وبالفحص الظاهرى للمضبوطات من خلال لجنة مديرية الطب البيطرى ورد بتقريرها أن جميع المضبوطات بحالة إزابة تامة وطراوة بالأنسجة وبها تغيير بالخواص الطبيعية، نتيجة نقلها المكشوف فى درجة حرارة عالية، وأوصت اللجنة بإعدام جميع المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

تم التحفظ على المضبوطات بثلاجة شركة الجهاد بالمنطقة الصناعية الأولى تحت تصرف النيابة، وبسؤال قائد السيارة قرر أن المضبوطات ملك كل من: "أسامه.ص"، و"أحمد.ص"، و"محمد.ص"، مالكى مصنع للرنجة بكفر الزيات – غربية.

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مصر 365

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