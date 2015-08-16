أخبار عاجلة

المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“الشاهد الثالث” في التخابر: “أبناء مرسي” لم يكونوا يفتشون أثناء دخولهم لمقرات الرئاسة

Google+ Print
“الشاهد الثالث” في التخابر: “أبناء مرسي” لم يكونوا يفتشون أثناء دخولهم لمقرات الرئاسة “الشاهد الثالث” في التخابر: “أبناء مرسي” لم يكونوا يفتشون أثناء دخولهم لمقرات الرئاسة

أرشيفية

أكد ضابط أمن رئاسة الجمهورية الشاهد الثالث في “التخابر مع قطر” أن أبناء الرئيس المعزول”محمد مرسي” لم يكونوا يٌفتشون اثناء دخولهم أو خروجهم لمقابته داخل مقر الرئاسة .

 وأضاف في هذا الصدد بأن مدير مكتب الرئيس و السكرتارية و الديوان كان تفتيشهم اثناء دخولهم وقائياً ضد المتفجرات اما عند خروجهم لم يكونوا يفتشون ، وأرجع ذلك الى ان ذلك كان العرف السائد بالمؤسسة حينذاك دون ان يكون ذلك تعليمات عامة مكتوبة على سبيل المثال .

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا