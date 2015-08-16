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مدرب برشلونة قبل مواجهة بلباو: سجلنا 4 أهداف أو أكثر في 18 مباراة الموسم الماضي

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مدرب برشلونة قبل مواجهة بلباو: سجلنا 4 أهداف أو أكثر في 18 مباراة الموسم الماضي مدرب برشلونة قبل مواجهة بلباو: سجلنا 4 أهداف أو أكثر في 18 مباراة الموسم الماضي

(إفي): أعرب المدير الفني لبرشلونة، لويس إنريكي عن ثقته العمياء في قدرة فريقه على الانتفاضة أمام أتليتك بلباو غدا الاثنين،في إياب كأس السوبر الإسباني، بعد الهزيمة برباعية نظيفة ذهابا.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "لا أرى اللاعبين مقتنعين (بهذا) فحسب، بل شديدي الاقتناع. يدركون صعوبة الامر، ولكنه تحد في متناول يد فريق بهذا الحجم"، مضيفا أن "أي شيء يمكن أن يحدث عندما يلعب البرسا".

وعلى الرغم من اقتناعه بان أتليتك استحق الفوز بمباراة الذهاب، يرى إنريكي أن فريقه لم يكن يستحق هذه الهزيمة الكاسحة، وقال "دفعنا غاليا ثمن الأخطاء التي ارتكبناها".

ولكنه أعرب عن ثقته في أن اللاعبين سيحافظون هذه المرة على نظافة شباك البرسا، مضيفا "لسنا في ظروف تسمح بارتكاب المزيد من الأخطاء لأنه إذا دخل هدف في مرمانا سيكون علينا أن نسجل ستة".

وأشار إلى دوافع ثقته في الانتفاضة غدا قائلا "الموسم الماضي تمكنا من تسجيل أربعة أهداف أو أكثر في 18 مباراة. هذا يعني أننا نستطيع هذا. سوف نخوض المباراة بنشاط أكبر من الذهاب وإذا قدمنا أداء جيدا، ستتاح أمامنا خيارات".

وعن بلباو قال إنريكي إنه "بعد النتيجة التي حققها في الذهاب اعتقد أنه يحاول تكرار نفس الأمر. دائما ما يضغطون هجوميا عندما نلعب امامهم ويتركون لنا مساحات ضيقة. اعتقد أنهم سيفعلون نفس الأمر غدا".

وبسؤاله عما إذا كان قد شعر بالإحباط بسبب أداء بعض اللاعبين في الذهاب والذين عادة لا يشاركون أساسيا، اضاف إنريكي "في سان ماميس (معقل أتليتك) خسرنا جميعا، وأنا المسؤول الأول".

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