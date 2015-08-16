اجتماع عاجل لمحافظ الفيوم لحل مشاكل الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية

عقد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم اجتماعاً مع الجهات التنفيذية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ومديرية الإسكان والمرافق وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك لمناقشة إعادة إحلال وتجديد محطة المعالجة الرئيسية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم وتحويلها لمحطة صرف صناعى لمنع وصول ملوثات صرف المصانع إلى مياه ترعة بحر وهبى وبالتالى تضرر الأهالى والمزارعين بسبب تلوث مياه الرى.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ حلول عملية وسريعة للحد من هذا التلوث الحادث بشكل فورى لحين النظر فى تجديد المحطة أو إنشاء أخرى جديدة، كما كلف محافظ الفيوم رئيس المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمراجعة كل المصانع ومحطاتها وتقديم مذكرة بالمصانع المخالفة وتنفيذ قرار إغلاقها فوراً.

ووافق المحافظ على أن يتم بدء العمل فورا بخط كوم أوشيم لمصرف الوسطانى بدلاً من صرف مياه الصرف الصناعى على ترعة بحر وهبى، وذلك كحل مؤقت لتقليل نسبة التلوث ومنع الضرر الحادث للأهلى والمزارعين بالقرى المتضررة، بالإضافة إلى النظر فى اقتراح تكوين غابة شجرية بصحراء كوم أوشيم يتم تحويل مياه الصرف الصناعى عليها، وذلك بالتوازى مع أعمال إعادة تأهيل محطة الصرف.

وكلف محافظ الفيوم مديرية الإسكان بسرعة النظر فى الاقتراح المقدم من كلية الهندسة جامعة الفيوم لتطوير محطة المعالجة بأقل التكاليف وعرض المقايسة عليه خلال أسبوع من تاريخه وفى حالة الموافقة على مقترح التطوير يتم البدء فورا فى تنفيذ المشروع وإسناده للقوات المسلحة.