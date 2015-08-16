بالصور.. تركيب تكييفات بغرف حجز الأقسام والمراكز فى محافظة القليوبية

قامت مديرية أمن القليوبية بتركيب تكييفات بغرف الحجز بالأقسام والمراكز على مستوى القليوبية.

وأكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، أن "وزارة الداخلية تولى اهتماما شديدا بتحسن الأحوال داخل السجون وغرف الحجز، وتقدم كل الإمكانات المتاحة لتطويرها لمواجهة الحالات المرضية وارتفاع أعداد المساجين فى بعضها"، موضحًا أنه تم تخفيف الأعداد بحجز قسم أول شبرا الخيمة وتم توزيع 75 مسجونا بالقسم على غرف الحجز المختلفة.

وأضاف مدير الأمن، أن "جميع غرف الحجز بالأقسام والمراكز مزودة بالمراوح والشفاطات، وأنه أصدر تعليمات بمراجعة حالة المساجين المحبوسين على ذمة القضايا والتأكد من سلامة أجهزة ومنافذ التهوية خلال موجة الحر التى تمر بالبلاد"، مشيرا إلى أن المديرية فى قامت بتركيب تكييفات فى أقسام الحجز المختلفة للتخفيف على المسجونين.

يذكر أن 3 سجناء لقوا مصرعهم من شدة الحر بحجز قسم أول شبرا الخيمة، وتنوعت أسباب الوفاة بين ارتفاع درجة الحرارة وقصور فى القلب والسكتة القلبية".

من جانبها، كشفت التقاير الطبية لحالة المتوفين بسجن قسم أول شبرا الخيمة، عن أن الوفيات جميعا تمت داخل المستشفيات وطبيعة ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

فى سياق متصل، قال الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن "الأجهزة الأمنية قامت بنقل سجناء شبرا الخيمة عقب تدهور حالتهم الصحية إلى مستشفيات المنوفية الجامعى وحميات إمبابة والنيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة".

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