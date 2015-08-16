القبض على متهم باحتجاز مسئول تمرد فى مقر "الحرية والعدالة" بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع وحدة مباحث بندر المنيا، برئاسة الرائد عمرو حسن، من القبض على سياف عبد الناصر، أحد المتهمين فى القضية رقم 2177 جنايات قسم المنيا، والمقيدة برقم 35 كلى، بتهمة الاعتداء على مسئول تمرد وناشط سياسى آخر واحتجازهما بمقر حزب الحرية والعدالة بمدينة المنيا إبان حكم المعزول مرسى.

وكانت محكمة جنايات المنيا، أجلت محاكمة 25 متهماً من عناصر جماعة الإخوان، بينهم الدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا الأسبق، والمتهمين بتعذيب واحتجاز ناشطين سياسيين بمقر حزب الحرية والعدالة، لمعارضتهما لنظام حكم مرسى، لجلسة اليوم الثانى من شهر أكتوبر المقبل.

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