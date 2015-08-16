أخبار عاجلة

المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القبض على متهم باحتجاز مسئول تمرد فى مقر "الحرية والعدالة" بالمنيا

Google+ Print
القبض على متهم باحتجاز مسئول تمرد فى مقر "الحرية والعدالة" بالمنيا القبض على متهم باحتجاز مسئول تمرد فى مقر "الحرية والعدالة" بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع وحدة مباحث بندر المنيا، برئاسة الرائد عمرو حسن، من القبض على سياف عبد الناصر، أحد المتهمين فى القضية رقم 2177 جنايات قسم المنيا، والمقيدة برقم 35 كلى، بتهمة الاعتداء على مسئول تمرد وناشط سياسى آخر واحتجازهما بمقر حزب الحرية والعدالة بمدينة المنيا إبان حكم المعزول مرسى.

وكانت محكمة جنايات المنيا، أجلت محاكمة 25 متهماً من عناصر جماعة الإخوان، بينهم الدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا الأسبق، والمتهمين بتعذيب واحتجاز ناشطين سياسيين بمقر حزب الحرية والعدالة، لمعارضتهما لنظام حكم مرسى، لجلسة اليوم الثانى من شهر أكتوبر المقبل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365