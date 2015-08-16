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بالصور.. محافظ مطروح يوزع 5 كراسى كهربائية متحركة على ذوى الإعاقة

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>وزع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ، 5 كراسى كهربائية متحركة على خمسة مواطنين معاقى الحركة لمساعدتهم على ممارسة حياتهم.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والمصابين بإعاقة الحركة من أبناء المحافظة، حيث تم دعمهم بعدد 16 كرسيا كهربائيا متحركا منذ أن تولى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح فى فبراير الماضى، نظرا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وعدم قدرتهم على شرائها رغم حاجتهم الملحة إليها من خلال التعاون والمشاركة المجتمعة لرجال المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع ودعمهم لجهود المحافظة التنموية ورعاية أبناء مطروح فى كافة القطاعات الخدمية.

وقدم الحاصلون على تلك الكراسى الكهربائية المتحركة الشكر لمحافظ مطروح على جهوده واهتمامه بكافة أبناء المحافظة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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