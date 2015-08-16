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بالصور.. محافظ مطروح يوجه بسرعة حل مشكلة تسرب مياه الصرف بقرية علوش

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بحث اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح مع فريق معهد بحوث المياه والمتخصصين فى موارد المياه والصرف الصحي بالمحافظة، حل مشكلة تسرب المياه بمنطقة علوش.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى توفير حلول تتوافق مع الحفاظ على البيئة، ومنع تسرب المياه إلى خزان المياه الجوفية.

من جانبهم أشار أساتذة معهد بحوث المياه، إلى أن هناك عددا من الحلول الوقتية، تتمثل فى منع تسرب المياه من خلال تبطين وعزل الأحواض وشحن المياه المعالجة فى الخزان الجوفى، وأيضا صرف المياه المتسربة قبل تجميعها من خلال عمل مصرفين محيطين بمحطة الصرف الصحى هناك على مستويين فوق مستوى سطح البحر، وتجميع ونقل المياه المتسربة إلى الغابات الشجرية مع استكمال زمام الغابة الشجرية إلى مساحة 2050 فدانا حتى يمكنها استيعاب كمية المياه المتسربة يومياً.

وأكد محافظ مطروح، أن الحل الأخير هو الأنسب مع تقديم كافة الدعم المادى لاتخاذ التدابير اللازمة فنياً لعدم تداخل المياه المتسربة مع المياه الجوفية، والحفاظ على البيئة مع الإسراع فى الانتهاء من تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالكيلو 10 وتحديد توقيتات الانتهاء.

وأضاف المحافظ أنه سيتم البدء فى تفعيل التعاون مع الجانب الكورى فى تنفيذ محطات معالجة صرف صحى على أعلى مستوى تقنى، باستخدام احدث التكنولوجيا العالمية فى ذلك المجال ووضع حل نهائى لمشكلة تسرب مياه منطقة علوش قريباً ومحاسبة المسئولين عن الأخطاء السابقة.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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