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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث سبل معالجة مصرف كوتشنر بـ1.6 مليار جنيه

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بحث الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة الإجراءات الجارى اتخاذها لمعالجة مياه الصرف قبل صرفها على مصرف الغربية "كوتشنر"، كما تم بحث ومناقشة معالجة مياه مصرف الغربية الرئيسى المستخدمة فى الرى.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للصرف بوزارة الرى والموارد المائية، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام للمحافظة، وعدد من قيادات الرى والصرف بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماماً كبيرا لمشكلة مصرف "كوتشنر" ومعالجة مياه المصرف لتصبح صالحة للزراعة، مشيرا إلى أنه تم رصد مبلغ وقدره 1.6 مليار جنيه لحل مشكلة مصرف الغربية "كوتشنر"، حيث إن محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ تعتمد على هذا المصرف، والذى تسبب فى إصابة عدد كبير من السكان وخاصة المزارعين بالعديد من الأوبئة.

وأوضح المحافظ، أننا نحتاج إلى أفضل تكنولوجيا وأكثر كفاءة وأقل تكلفة ممكنة والإنجاز فى أقل وقت ممكن بالنسبة لوضع آليات حل مشكلة مصرف "كوتشنر"، مضيفاً أن 1.6 مليار جنيه مبلغ غير بسيط والذى يتم رصده لمعالجة مياه مصرف "كوتشنر"، موضحاً أنه لن تحل مشكلة مصرف "كوتشنر" إلا بتكاتف الجميع سواء من القيادة السياسية أو المواطنين وعامة الموظفين، لاختيار أفضل البدائل لحل هذه المشكلة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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