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بالصور.. جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب جامعة الطفل لتنمية مهاراتهم

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استقبلت جامعة كفر الشيخ ،اليوم الأحد، 50 طفلا من المشتركين ببرنامج جامعة الطفل تحت رعاية الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور السيد محمد حجازى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور على أحمد أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعبد الله جاد أمين عام الجامعة والدكتورحمدى الشيشتاوى منسق جامعة الطفل.

وأكد الدكتور حمدي الشيشتاوى منسق جامعة الطفل أنه يعتبر أحد برامج أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتنمية المهارات وتبسيط العلوم ودعم التعليم الإبداعى والاكتشاف المبكر للمواهب فى مختلف المجالات وانتقاء المبتكرين والمبدعين فى مراحل مبكرة واحتضانهم ولمساعدة الأطفال على تحديد وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

اليوم السابع -8 -2015

واستقبلت الجامعة الأطفال بأعلام وقد قام الأطفال باعتلاء المنصة وترديد النشيد الوطنى كما شاركهم فريق كورال الجامعة بترديد الأغانى الوطنية.

وأضاف الدكتور السيد حجازى أن الجامعة استقبلت 50 طفلا من مختلف المدارس من الفئة العمرية 9-13سنة وسيتم توزيع جدول الدراسة عليهم والاتفاق مع أولياء الأمور على طرق استلام وتسليم الطلاب لذويهم بأمان قبل توزيعهم على المعامل بكليات العلوم والطب والحاسبات والمعلومات والصيدلة تمهيدا لبدء البرنامج فى مجالات (المياه – الطاقة- الصحة).

اليوم السابع -8 -2015

كما طالب الدكتور السيد حجازى بمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وكذلك عمل ملف لأنشطة وإنجازات الطفل وهو ما ينعكس عليهم مستقبلا لتجميع خبراتهم الحياتة والعلمية.

اليوم السابع -8 -2015
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