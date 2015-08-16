قوات الشرعية تسيطر على 95% من تعز باليمن

>أعلن الناطق باسم المقاومة الشعبية في تعز رشاد الشرعبى، أن قوات الشرعية تمكنت من السيطرة على 95% من تعز، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" الأخبارية فى خبر عاجل.

يذكر أن طيران التحالف العربى، شن غارات عنيفة على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية، إن الغارات استهدفت آليات تابعة للحوثيين وقوات صالح وغرفة عمليات بمديرية مكيراس، وأشارت المصادر إلى أن السنة اللهب تصاعدت من مقر اللواء 117 المعروف بـ"لواء المجد" بمديرية مكيراس عقب استهدافه هو الآخر بغارات التحالف.