الإندبندنت أون صنداى: مثليو الجنس فى سوريا والعراق يجدون ملاذا فى إسطنبول

تحت عنوان "السوريون والعراقيون مثليى الجنس والمتحولين جنسيا يجدون ملاذا نوعا ما فى إسطنبول"، سلطت صحيفة "الإندبندنت أون صنداى" الضوء على مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا السورى والعراقى والذين هربوا من جحيم الحروب وتنظيم داعش الإرهابى ووجدوا مكانا آمنا فى تركيا.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن البعض يرى إسطنبول مثلما ترسم على البطاقات البريدية بمساجدها الجميلة وأسواقها، وآخرون يسمعون عنها باعتبارها بوابة للتكفيريين الأجانب المتجهين إلى سوريا والعراق، غير أنها أيضا تعد ملاذا لمثليى الجنس من جميع الطوائف والأعراق فى الشرق الأوسط، ففى الأماكن الأخرى ينظر إليهم أنهم أعداء، إنما فى اإسطنبول فلديهم حياتهم الخاصة "فالمدينة فقاعة للحرية ولحقوق المثليين فى المنطقة، و(مقهى للمثليين) تك يون نقطة لقاء جيدة للمثليين السوريين والعرب بوجه عام"، على حد قول صبحى من سوريا.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه فى الوقت الذى يلوح فيه الدواعش بالعلم الأسود جنوب المدينة، تدفق مجتمع آخر فى الناحية المقابلة، يحملون علما بألوان قوس قزح، فمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا من مختلف أنحاء المنطقة المحافظة والمتقلبة وجدوا فى إسطنبول ملاذا.



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