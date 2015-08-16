مسؤول: الكويت تعتزم وضع قائمة لتصنيف الجماعات الإرهابية

لم تستبعد وزارة الداخلية الكويتية وضع حكومة الكويت قائمة لتصنيف الجماعات الإرهابية، أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجى، وذلك غداة الكشف عن خلية العبدلى التى ترتبط بحزب الله اللبنانى.

وقال الشيخ اللواء محمد اليوسف الصباح وكيل وزارة الداخلية الكويتية لشؤون أمن الحدود فى تصريح خاصة لصحيفة " الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم الأحد إن التحقيقات ما زالت جارية مع أفراد الخلية الإرهابية التى اكتشفت فى إحدى مزارع منطقة العبدلى بالكويت، مبينا أن التنسيق الخليجى يجرى على مدار الساعة لحفظ أمن المنطقة.

وحول إمكانية انضمام الكويت إلى الدول الخليجية التى أدرجت بعض التنظيمات على لائحة الإرهاب، قال الصباح إنه "ليس هناك شك فى أن التوجه واحد والخطر مشترك، وما تواجهه أية دول خليجية نواجهه جميعًا ونحن محسودون".

وأشار المسؤول الكويتى إلى التنسيق مع السعودية فى ما يتعلق بتبادل المعلومات عن أى أخطار قد تطال البلدين، مشددًا على وجود تنسيق أمنى مع العراق ووصفه بـ"الحذر".