مقتل 12 عنصرا من "داعش" وتفكيك ثمانية منازل مفخخة فى مدينة الرمادى بالعراق

أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت اليوم الأحد مقتل 12 من عناصر تنظيم "داعش" وتفكيك ثمانية منازل مفخخة و45 عبوة ناسفة فى مدينة الرمادى .

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن جودت قوله - فى بيان - إن "القوات الأمنية وبإسناد من الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل 12 إرهابياً من تنظيم داعش فى منطقة حصيبة (7 كم شرق الرمادى )".

وأضاف "القوات استطاعت تفكيك ثمانية منازل مفخخة و45 عبوة ناسفة فى منطقة المضيق شرق الرمادى ، وتابع "تمكنت قوة من المغاوير من قتل ثلاثة قياديين وتدمير عجلة بعد استهدافهم بصاروخ بواسطة منظومة الكورنيت فى المحور الغربى للرمادى ".

يشار إلى أن مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار أعلن، فى وقت سابق من اليوم الأحد، عن بدء القوات الامنية عملية عسكرية واسعة لتحرير جزيرة الخالدية شرقى الرمادى من تنظيم "داعش".