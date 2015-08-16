أخبار عاجلة

المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يطارد عمال يبنون بناء مخالف على أرض زراعية

Google+ Print
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يطارد عمال يبنون بناء مخالف على أرض زراعية بالصور.. محافظ كفر الشيخ يطارد عمال يبنون بناء مخالف على أرض زراعية

المحافظ يطارد عمال يبنون بناء مخالف على أرض زراعية

تقمص الدكتور أسامة حمدي محافظ كفر الشيخ، دور المخبر السري أثناء عودته من دسوق للاطمئنان على تشغيل محطة “الكشلة” بكفر الشيخ عندما رأي عدد من العمال يبنون بناء مخالف على أرض زراعية بقرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، فنزل من سيارته وأخرج محموله واتصل هاتفيًا باللواء أحمد الطرابلسي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ وباللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ ليرسل له قوة لإزالة المبنى المخالف وعندما لاحظ العمال بأن هناك شيئا ما يحدث فبدأ العمال في الهرب فهجم علىهم المحافظ وأحاطهم مع ممن كانوا معه وتحفظ المحافظ بنفسه على المعدات ومواد البناء لحين وصول قوات الأمن ومعدات الإزالة الخاصة بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

ولم يغادر المحافظ المكان إلا بعد إزالة المبنى وهو عبارة عن أعمدة خرسانية وجدار دائري كان معد لإنشاء مزرعة دواجن على مساحة 500 متر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا