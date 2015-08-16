بالصور.. محافظ كفر الشيخ يطارد عمال يبنون بناء مخالف على أرض زراعية

تقمص الدكتور أسامة حمدي محافظ كفر الشيخ، دور المخبر السري أثناء عودته من دسوق للاطمئنان على تشغيل محطة “الكشلة” بكفر الشيخ عندما رأي عدد من العمال يبنون بناء مخالف على أرض زراعية بقرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، فنزل من سيارته وأخرج محموله واتصل هاتفيًا باللواء أحمد الطرابلسي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ وباللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ ليرسل له قوة لإزالة المبنى المخالف وعندما لاحظ العمال بأن هناك شيئا ما يحدث فبدأ العمال في الهرب فهجم علىهم المحافظ وأحاطهم مع ممن كانوا معه وتحفظ المحافظ بنفسه على المعدات ومواد البناء لحين وصول قوات الأمن ومعدات الإزالة الخاصة بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

ولم يغادر المحافظ المكان إلا بعد إزالة المبنى وهو عبارة عن أعمدة خرسانية وجدار دائري كان معد لإنشاء مزرعة دواجن على مساحة 500 متر.