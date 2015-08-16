"الداخلية": نلاحق المتهمين بتفجير شريط السكة الحديد فى الشرقية

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأن أجهزة الأمن تلاحق المتهمين بتفجير شريط السكة الحديد بالشرقية، حيث تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق إخطاراً من المراقبة المركزية بالزقازيق بوجود قطع بطول 30 سم بشريط السكة الحديد بالخط الفردي "الزقازيق ـ طنطا " ما بين قريتى النكارية والأشراف، بالزقازيق.

انتقل ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة بالتنسيق مع المفرقعات ومديرية أمن الشرقية، حيث تبين أن القطع بشريط السكة الحديد ناجم عن انفجار عبوة وأحدث حفرة أسفل شريط السكة الحديد بعمق حوالى 40 سم وتدمير 2 فلنكة، وتم تمشيط المنطقة بمعرفة خبراء المفرقعات بالمديرية ولم يعثر على أية أجسام غريبة أخرى.

وتم إصلاح القطع، حيث أصبح الخط خاليا من المعارضات، وعادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها تنسيقاً ومديرية أمن الشرقية.

وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر رقم 3/36 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، وجارى إرساله لمركز شرطة الزقازيق لقيده وعرضه على النيابة.