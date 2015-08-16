شاهد بـ"التخابر مع قطر": لم يتم تفتيش أبناء "مرسى" قبل دخول قصر الرئاسة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، سماع الشاهد الثالث فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وقال الشاهد إن أبناء الرئيس الأسبق "محمد مرسى" لم يكن يتم تفتيشهم أثناء دخولهم أو خروجهم من مبنى مؤسسة رئاسة الجمهورية، وأن مدير مكتب مرسى والسكرتارية والديوان كان يتم تفتيشهم أثناء دخولهم وقائياً، أما عند خروجهم لا يفتشون، وأرجع ذلك إلى أن ذلك كان العرف السائد بالمؤسسة حينذاك دون أن يكون ذلك تعليمات عامة مكتوبة على سبيل المثال .

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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