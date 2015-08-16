النيابة تستعجل التحريات حول مصرع شاب على يد طليق شقيقته وأصدقائه بالصف

استعجلت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة مصرع "مصطفى.ع" فى العشرين من عمره، والذى لقى مصرعه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع طليق شقيقته وأصدقائه.

وكانت النيابة قد أمرت بدفن وتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول الوفاة.

كانت نشبت خلافات بين والد المجنى عليه "مصطفى.ع" و زوج نجلته، نتيجة لانفصاله عنها بسبب خلافات زوجية، وتعدى خلالها الزوج على حماه، ما أثار حفيظة أبنائه الذكور، فقرر الانتقام لكرامة والدهما، فتعدوا بالضرب على طليق شقيقتهم ، ما دفعه إلى أن يهرول ويستنجد بأصدقائه الذين حضروا بالأسلحة البيضاء، وتعدوا بالضرب على أشقاء زوجة صديقهم، ما أدى إلى وفاة شقيقها"مصطفى.ع" بعد طعنه بسلاح أبيض.