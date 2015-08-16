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النيابة: جثة واحدة لسيدة حامل مازالت مفقودة فى حادث غرق مركب الوراق

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النيابة: جثة واحدة لسيدة حامل مازالت مفقودة فى حادث غرق مركب الوراق النيابة: جثة واحدة لسيدة حامل مازالت مفقودة فى حادث غرق مركب الوراق
استعجلت نيابة الوراق برئاسة أحمد خطاب، نتيجة تحليل الكشف عن المخدرات لطاقم الصندل المتسبب فى حادث غرق مركب الوراق وسائق المركب، كما استدعت النيابة عددًا من أهالى المتوفين للاستماع لأقوالهم.

وكشفت تحقيقات خالد عبد الحميد وكيل أول نيابة الوراق، أن جميع جثث المتوفين تم العثور عليها، وتعرفت الأسر على ذويهم وتم التصريح بدفنها، عدا جثة واحدة وأخيرة وهى لسيدة حامل لا تزال مفقودة فى نهر النيل ولم يتم العثور عليها.

وكانت محكمة شمال الجيزة قد أخلت سبيل 3 من طاقم الصندل المتسبب فى الحادث، بينما قررت تجديد حبس قائد الصندل 15 يوما على ذمة التحقيق.
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