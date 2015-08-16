ضبط صياد ونجليه قتلا عامل موبيليا بنطاق حى الضواحي ببورسعيد

تمكنت مباحث الضواحي من القبض علي صياد و نجليه، بعد اشتراكهم في قتل عامل موبيليا.

و كان قد تبلغ فجر اليوم 16 اغسطس لقسم شرطة الضواحى بمديرية امن بورسعيد من مستشفى بورسعيد العام بوصول المدعو محمد رجب مسعد العملاوى ــ 35 سنة ـ عامل موبيليا ـ مقيم دائرة القسم، مصاب بـ3 طعنات نافذه بالصدر وعدد 5 طعنات نافذه بالبطن و 4 طعنات نافذه بالظهر ( توفى فور وصوله للمستشفى) .

وانتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة الضواحى بمديرية امن بورسعيد والقوات اللازمة وبالفحص تم التقابل مع شقيق المتوفى ويدعى مسعد رجب مسعد العملاوى ـ مقيم دائرة القسم، وبسؤاله اتهم كل من محمد عبده احمد عياد صياد مقيم دائرة القسم ، محمد محمد عبده احمد عياد ــ “نجل الأول” – مقيم دائرة القسم، ومحمد محمد عبده احمد عياد ــ “نجل الأول” – مقيم دائرة القسم، بالتعدى على شقيقه واحداث اصابته التى اودت بحياته مستخدمين فى ذلك اسلحة بيضاء .

وعلل ذلك لحدوث مشاجره بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة على اثر تشاجر اولاد الطرفين، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الضواحى من ضبط المتهمين جميعا وبحوزة الثانى سلاح ابيض عبارة عن “مطواة قرن غزال” و بمواجهتهم، إعترفوا بإرتكابهم للواقعة، ووجه اللواء محمود الديب مدير امن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وسط حراسة امنية مشددة .