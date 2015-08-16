اتحاد الكرة يحدد الشرط الوحيد لإلغاء التحقيق مع أحمد الشيخ

حدد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين الشرط الوحيد لإيقاف التحقيق مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي الذي انضم هذا الصيف من فريق مصر للمقاصة.

وأوضح الشامي لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "لن أتدخل لحل المشكلة بشكل ودي مثلما تردد، بل أكدت أنه في حالة سحب الزمالك شكواه، سألغي التحقيق مع أحمد الشيخ".

وأضاف "الزمالك قدم شكوى يوم 30 يوليو، والأهلي طلب قيده يوم 14 أغسطس، لذا فقد تم إيقاف قيد اللاعب، ولن يستطيع المشاركة في مباراة الشرطة بكأس مصر".

وواصل "الأهلي ليس طرفًا في الأزمة، بل إنه تفاوض مع أحمد الشيخ ونجح في الوصول لاتفاق مادي مع نادي المقاصة، وحصل على الاستغناء الخاص باللاعب".

وأتم "سيتم التحقيق مع اللاعب يوم الاثنين، واللوائح صريحة، فالمادة 18 من لوائح الاتحاد الدولي تشير إلى ضرورة إيقاف اللاعب الذي يوقع لناديين 4 أشهر تشدد إلى 6 أشهر".