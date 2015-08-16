نص مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر

انتهت اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، من إعداد مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، والذى تضمن 4 مواد فقط ينشرها "اليوم السابع".

نص مشروع القانون بتعديل المواد الخاصة بالجرائم التى ترتكب بطريق النشر والعلانية فى قانون العقوبات وقوانين أخرى.

رئيس الجمهورية

المادة الأولى

المادة الثانية

>بعد الاطلاع على الدستوروعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قررنا القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:>تلغى العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أو فى أى قانون آخر، ويكتفى بعقوبة الغرامة بحد أدنى ألف جنيه. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.>تلغى المواد (102) و(102) مكرر و(174) و(177) و(178) مكرر ثانياً و(179) و(181) و(182) و(184) و(186) من قانون العقوبات.

والمادة (10) من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنمية والإحصاء.

المادة الثالثة

مادة (176) عقوبات:

مادة (308) عقوبات:

المادة الرابعة

>تعدل المواد التالية من قانون العقوبات على النحو التالى:>يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو العرق أو اللون أوالإعاقة أوالمستوى الاجتماعى.>إذا تضمن القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً فى شرف العائلات، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.>ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى سنة 1436 هجريا (الموافق سنة 2015)

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