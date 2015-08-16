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سعيد طرابيك عن زوجته الجديدة: "هى عشقتنى وأنا عشقتها"

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سعيد طرابيك عن زوجته الجديدة: "هى عشقتنى وأنا عشقتها" سعيد طرابيك عن زوجته الجديدة: "هى عشقتنى وأنا عشقتها"
أعرب الفنان القدير سعيد طرابيك عن سعادته الشديدة بزواجه من حبيبة عمره _ كما وصفها _ سارة طارق، حيث يقول: "هى عشقتنى وأنا عشقتها.. هى بتموت فيا وأنا بموت فيها.. هى بتحبنى وأنا بحبها.. ماحدش له دعوة بينا".

وأوضح الفنان القدير فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لا يهتم بمواقع التواصل الاجتماعى وكل ما ينشر على "السوشيال ميديا قائلا: "سارة بتشوف كل اللى بينزل على فيس بوك وتويتر وتيجى تقولى"، ووجه طرابيك لجمهوره رسالة مفادها "صباحية مباركة علينا كلنا".

وكانت سارة طارق زوجة الفنان سعيد طرابيك قد نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة تجمعها بزوجها معلقة عليها: "النهاردة أجمل يوم فى حياتى ربنا يخليك ليا ياعمرى".


>- بالصور.. سعيد طرابيك على "trend" موقع "تويتر" بعد زواجه

- زوجة سعيد طرابيك معلقة على حفل زفافهما: "ربنا يخليك ليا يا عمرى"
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