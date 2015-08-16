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مصدر: قرار بتعيين 24 ألف معلم فقط بمسابقة الـ30 ألف وظيفة 22 أغسطس

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مصدر: قرار بتعيين 24 ألف معلم فقط بمسابقة الـ30 ألف وظيفة 22 أغسطس مصدر: قرار بتعيين 24 ألف معلم فقط بمسابقة الـ30 ألف وظيفة 22 أغسطس
قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن القرار الوزارى الذى سيصدر بشأن تعيين الـ30 ألف وظيفة والذى تم تحديد توقيته 22 من أغسطس الجارى يشمل قرابة الـ"24" ألف معلم فقط، موضحا أن العدد الباقى جار توفيق أوضاعهم.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن بعضا من الذين تقدموا ونجحوا لم يقدموا مسوغات التعيين الخاصة بهم والبعض الآخر تم تعيينهم فى جهات أخرى لكونهم حاصل على درجة الدكتوراة أو الماجستير، لافتا إلى أنه فور صدور قرار التعيين لـ24 ألف متقدم سيتم توفيق أوضاع 6 آلاف عن طريق تسكين الأعداد المطلوبة من قائمة الاحتياطى.
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