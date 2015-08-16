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وزير المالية من الإسكندرية: لا تعديل فى قانون الخدمة المدنية

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وزير المالية من الإسكندرية: لا تعديل فى قانون الخدمة المدنية وزير المالية من الإسكندرية: لا تعديل فى قانون الخدمة المدنية
علق الدكتور هانى قدرى وزير المالية على الاحتجاجات التى اندلعت اعتراضا على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد بأنه لا تعديل تشريعى على القانون.

وقال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش لقائه اليوم بميناء الإسكندرية مع وزير النقل هانى ضاحى ووزير التجارة منير فخرى عبد النور فى إطار تنفيذ خطة الربط الإلكترونى إنه لا داعى لتعديل تشريعى فى القانون، وأنه سيطبق كما هو، وأن على المجتمع أن يسانده، مشيرا إلى أن القانون الجديد من شأنه أن يصلح عملية العقاب والإثابة فى الجهاز الإدارى الحكومى.
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