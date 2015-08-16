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وزيرة السكان: تنفيذ برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية نهاية أغسطس فى 40 قرية

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وزيرة السكان: تنفيذ برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية نهاية أغسطس فى 40 قرية وزيرة السكان: تنفيذ برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية نهاية أغسطس فى 40 قرية
قالت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، إن الوزارة ستبدأ فى تنفيذ برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية، بنهاية شهر أغسطس الحالى.

وأكدت فى بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن البرنامج سيبدأ تنفيذه فى 40 قرية بمحافظتى الجيزة وأسيوط، بالإضافة إلى منطقتين حضريتين بمحافظة القاهرة هما الدرب الأحمر وعزبة خير الله، ويصل عدد القرى المستهدفة بالبرنامج إلى 204 قرى بـ 8 محافظات بنهاية العام المالى 2015/2016 وهى محافظات سوهاج، والمنيا، والإسماعيلية، والبحيرة، والشرقية، والإسكندرية، بالإضافة إلى محافظتى الجيزة وأسيوط ويصل عدد القرى المنفذ بها البرنامج إلى 1813 قرية بنهاية السنوات الخمس للخطة.

وأكدت الوزيرة أن برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية والتوعية على مستوى القرى يعد من الركائز الأساسية للخطة التنفيذية الخمسية الأولى للاستراتيجية القومية للسكان 2015 – 2030 والتى تم إطلاقها فى نوفمبر 2014 تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

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