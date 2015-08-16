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سفينة إغاثة إماراتية تصل عدن

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سفينة إغاثة إماراتية تصل عدن سفينة إغاثة إماراتية تصل عدن

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم مساعدات غذائية عاجلة للشعب اليمني الشقيق الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء نتيجة الأحداث المؤسفة التي يشهدها اليمن وصلت اليوم سفينة الإغاثة الإمارتية إلى ميناء عدن بالجمهورية اليمنية وعلى متنها 4000 طن من المواد الغذائية والتموينية لمد يد العون والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

تأتي السفينة في اطار الجسور الاغاثية الانسانية والبحرية والجوية التي تنفذها مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

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