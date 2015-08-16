مصر تشارك بمؤتمر الأوروبية لأمراض القلب ببحث عن الغشاء التامورى

تعقد الجمعية الأوروبية لأمراض القلب مؤتمرها السنوى بلندن فى الفترة من 29 اغسطس الجارى إلى 3 سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 30 ألف خبير متخصص من مختلف دول العالم، حيث يناقش كل ما هو جديد فى علاج أمراض القلب المختلفة.

وقال مجدى عبد الحميد أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى واحد المشاركين بالمؤتمر أن مصر تشارك بالمؤتمر بحوالى 300 أستاذ قلب متخصص وطب قصر العينى يشارك بـ10 أبحاث جديدة منهم بحث جديد عن إحصائية لأمراض الغشاء التامورى المحيط بالقلب، موضحا أن هناك أمراض متعددة تصيب الغشاء التامورى مثل الالتهاب الفيروسى أو الأورام السرطانية المختلفة التى تؤدى إلى تجمع المياه فى الغشاء التامورى المحيط بالقلب أو أمراض المناعة المختلفة مثل الزئبة الحمراء والروماتويد وكذلك المرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوى وهى من أشهر الأسباب.

وأشار أن التجمع الشديد بالماء أو الدم قد يؤدى إلى النهجان الشديد وألم بالصدر وقد يؤدى إلى هبوط حاد بالضغط وقد يؤدى إلى توقف القلب والوفاة وفى الحالات الشديد يستلزم عمل بذل سريع لسحب المياه أو التجمع الدموى من الغشاء التامورى لإنقاذ حياة المريض.

وقال إنه تم إجراء بحث إحصائى للأمراض المتعددة التى تصيب الغشاء التامورى المحيط بالقلب لمعرفة أشهر الأسباب وطرق التشخيص وأنسب طرق العلاج كذلك معرفة نسبة الوفيات فى هؤلاء المرضى موضحا إنه تم إجراء هذا البحث على 120 مريضا.