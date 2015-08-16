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البنطلونات الضيقة والملابس غير القطنية تهدد رجولتك خلال الموجة الحارة

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البنطلونات الضيقة والملابس غير القطنية تهدد رجولتك خلال الموجة الحارة البنطلونات الضيقة والملابس غير القطنية تهدد رجولتك خلال الموجة الحارة
ضعف الخصوبة أحد الأشباح التى تطارد الكثير من الرجال، ولم تعد تستثنى أحدا كبارا أو شبابا، لذا على الرجل أن يحافظ ويعزز صحته الجنسية وخصوبته قدر الإمكان وبشتى الطرق، متجنبا كل ما يمكن أن يؤثر على حالته الجنسية وأدائه.

الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية والتناسلية، أكد أن الموجة الساخنة وارتفاع درجات حرارة الطقس الملحوظة، تزيد من عوامل ضعف خصوبة الرجل وقدرته على الحفاظ على الخصيتين باردتين بعيدا عن مصادر السخونة، لطبيعتها التى تتطلب انخفاض درجة حرارتها عن الجسم ككل، مما يوفر مناخا جيدا لتصنيع الحيوانات المنوية بها، وهو ما لا يمكن ضمانه خلال الصيف الساخن.

5 محاذير على الرجل فى الموجة الحارة للحفاظ على خصوبته
>ويحذر أيمن من زيادة درجة حرارة الخصيتين بشتى الطرق، والحفاظ عليها من ضعف التهوية والسخونة الشديدة:
>- امتنع عن ارتداء البنطلونات الجينز التى تغلق كل منافذ التهوية للخصيتين لمعادلة درجة حرارتها.
>- امتنع عن ارتداء بنطلونات ضيقة على الخصيتين، حتى لا يساعد ذلك على رفع درجة حرارتها وصعوبة سريان الدماء بها.
>- امتنع عن ارتداء ملابس داخلية أو بنطلونات غير قطنية، لأن هذه الخيوط تساعد على ارتفاع درجة حرارة الجلد، والخصيتين بشكل كبير.
>- امتنع عن قيادة السيارة الساخنة لساعات طويلة خلال الصيف والموجات الحارة.
>- امتنع عن تسليط الدش الساخن على الخصيتين خلال الصيف.

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مصر 365