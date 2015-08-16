8 نصائح لتجنب حروق الشمس خلال الموجة الحارة أهمها إغسل وشك كل ساعتين

طرق الوقاية من الإصابة بحروق الشمس

نصائح وإجراءات وقائية لتجنب الإصابة بحروق الشمس خلال الموجة الحارة

حروق الشمس أحد أخطر الأعراض المرضية انتشارا هذه الأيام، خاصة مع ارتفاع درجات الرطوبة والحرارة، ولأن الوقاية خير من العلاج فعليك إتباع بعض التعليمات التى يقدمها لك أطباء الجلدية، الذين يؤكدون على أهمية اتباعك إجراءات وقائية وصحية، كى تحافظ على صحة الجلد، وسلامة البشرة، ولونها.>الكثير من النصائح تقدمها الدكتور رباب عيد أخصائية الأمراض الجلدية، حيث أكدت على أهمية إتباع إجراءات وقائية، لتجنب الإصابة بالحروق البالغة للبشرة، والتى تكثر الإصابة بها خلال الموجات الحارة، ومع ازدياد لهيب أشعة الشمس ومباشرتها.

- امتنع عن الوقوف فى البالكونات والشرفات فى المنزل والعمل، احم نفسك قدر المكان من أشعة الشمس هذه الأيام.

>- امتنع عن التعرض للشمس بشتى الطرق منذ الساعة الـ11 صباحا، وحتى الرابعة عصرا.

>- استخدام كريم واق الشمس طوال اليوم، وزيوت البشرة كاللوز ليلا يساعد على حماية البشرة من حروق الشمس خلال الموجات الحارة.

>- اغسل وجهك وكل منطقة من جسمك معرضة للشمس بالمياه الباردة، كل ساعيتن أو كلما أمكنك.

>- للسيدات تجنبى وضع الماكياج.

>- حتى بعد انكسار أشعة الشمس لا تسير لمسافات طويلة فى الرطوبة العالية.

>- ادهن جلدك بكريمات مرطبة طبيعية كلما أمكنك.

>- الاستحمام بالمياه، وشرب المياه،أهم إجراءات الوقاية.