لعبة المكعبات تساهم فى مكافحة التدخين والسمنة

كشفت دراسة بريطانية حديثة نشرت بصحيفة "ديلى ميل" أن لعبة تتريسTetris "المكعبات" لها فاعلية رائعة فى مقاومة الرغبة فى تدخين السجائر بمقدار الخمس تقريباً، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن بعض المراكز فى المخ تحتاج إلى بعض الوسائل الإلهائية حتى تنقطع الرغبة الجارفة فى تدخين السجائر، وكما ثبت أن هذه الوسيلة قد تحد أيضًا من النهم تجاه تناول الطعام، وهو ما قد يساهم فى مكافحة السمنة.

وأشرف على هذه الأبحاث مجموعة من العلماء بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا فى أستراليا، وشملت 31 شخصًا من طلبة الكلية، تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا.

وتؤكد هذه النتائج دراسة أخرى نشرت منذ عام تقريباً، وأشرف عليها باحثون من جامعة بليموث البريطانية، حيث أشارت إلى أن لعبة تتريس فعالة جداً للحد من شهوة الطعام والسجائر والخمور.

وأكدت أن ممارسة هذه اللعبة لمدة 3 دقائق فقط فى اليوم يحد بشكل ملحوظ من رغبة الإنسان تجاه تدخين السجائر وأيضاً الحد من النهم تجاه الطعام لفترات طويلة .

>وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن لعبة تتريس تعمل على تشتيت وصرف مخ الشخص ، وبالتالى لا يجد الوقت لتدخين السجائر أو مشاهدة الأطعمة أو التفكير فيهما.

وتعد تتريس " Tetris" أحد أشهر الألعاب الكلاسيكية، التى تم إصدارها للمرة الأولى فى عام 1984، وبيع أكثر من 170 مليون نسخة منها حتى الآن.