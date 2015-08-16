القبض على لص طعن مواطنا أثناء سرقته شقة سكنية بأوسيم

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على مسجل خطر، تم ضبطه أثناء سرقتة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، وبقيام الأهالى بضبطه والتعدى عليه قام بطعن أحد الأشخاص لمحاولة الهروب، ونجح الأهالى فى تسيلمه.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة تلقى إخطاراً من المقدم هشام بهجت رئيس المباحث من ضبط أشرف م. مسجل خطر فئة"أ" وهو يقوم بسرقة شقة سكنية وتعدى على أحد الأشخاص بمطواة كانت بحوزته أحدث جرحا قطعيا غائرا، تم نقله للمستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، تولت النيابة التحقيقات.