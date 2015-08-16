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ضبط 3 من مافيا الهجرة غير الشرعية بمطروح

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ضبط 3 من مافيا الهجرة غير الشرعية بمطروح ضبط 3 من مافيا الهجرة غير الشرعية بمطروح
نجحت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، فى القبض على 3 أشخاص من كبار مافيا تسفير العمالة عن طريق الهجرة غير الشرعية مقابل مادى.

وكانت معلومات وردت لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح مفادها قيام كلٍ من "علاء. س" 40 سنة، مزارع، مقيم بمحافظة البحيرة، و"فرج. د" 25 سنة عاطل، و"سعيد. ح" 38 سنة، صاحب شركة، مقيمان بمطروح، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تسفير العمالة المصرية خارج البلاد عبر الدروب الصحراوية "هجرة غير شرعية" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهم السيارة رقم ج هـ ى 7625 قيادة المتهم الثالث والسيارة رقم ج هـ ى 7975 قيادة المتهم الثانى، وبرفقتهم 15 فردا من محافظات مختلفة من راغبى السفر خارج البلاد.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن اعتياد المتهمين الإشراف على سفر الشباب بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية عبر البحر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365