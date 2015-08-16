حبس قاتل شقيقه بسبب الميراث فى المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة مدينة شبين الكوم برئاسة المستشار محمد الشافعى، حبس عاطل قتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب خلافات على الميراث 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم بمصرع "باهر .ب"- 37 عاما عامل- متأثر بإصابته بجرح قطعى فى الصدر، وبالفحص والتحرى تبين أن شقيقه "بهاء" - 30 سنة عاطل - تعدى عليه بسكين بسبب خلافات على الميراث فألقت قوة القبض عليه وبإحالته إلى النيابة أصدرت قرارها المتقدم .

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