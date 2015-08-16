محافظ الغربية يوافق على خفض الحد الأدنى لتنسيق الثانوى العام لـ225 درجة

وافق سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، على تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية من 230 درجة إلى 225 درجة، وذلك نزولا على مطالب أولياء الأمور بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام.

وكان محافظ الغربية قد اعتمد تنسيق القبول للمرحلة الثانوية العامة للتعليم العام والخاص والتعليم الثانوى الفنى والتجارى والزراعى والفندقى للعام الدراسى 215/2015 لقبول 48 ألف طالب.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالغربية 230 درجة للقبول بالثانوى العام و176 درجة للقبول بالتعليم الثانوى الخاص و175 درجة للقبول بالتعليم الثانوى الصناعى بنين نظام الـ3 سنوات و190 درجة للقبول بالتعليم الثانوى الصناعى للبنات بنظام الـ3 سنوات، و175 درجة للتعليم الثانوى الصناعى بنات بنظام الـ5 سنوات، و160 درجة للقبول بالتعليم الثانوى الزراعى بنين وبنات و210 درجات للتعليم الفنى التجارى الفندقى بنظام الـ5 سنوات و165درجة للتعليم الفنى التجارى بنظام الـ5 سنوات و150درجة للتعليم التجارى بنظام الـ3 سنوات بنين وبنات و200 درجة للتعليم الفندقى 3 سنوات و5 سنوات للبنين والبنات بالسنطة.

وتقدم أوليا الأمور بعدة طلبات لمحافظ الغربية لتخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام، ووافق المحافظ على تخفيضها 5 درجات لتصبح 225 درجة بدلا من 230 درجة.