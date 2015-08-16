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محافظ البحيرة يتفقد منطقة أحداث تفجير ماسورتى مياه بدمنهور

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محافظ البحيرة يتفقد منطقة أحداث تفجير ماسورتى مياه بدمنهور محافظ البحيرة يتفقد منطقة أحداث تفجير ماسورتى مياه بدمنهور
توجه قبل قليل الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة لمنطقة أحداث تفجير ماسورتى مياه إحداهما تغذى قرى وتوابع مجلس قرية زاوية غزال بدمنهور والأخرى تغذى بعض قرى مركز نديبة والأبعادية، مما أسفر عن إحداث قطع طولى بالماسورتين نتج عنه انقطاع تام للمياه وتوقف المحطة بكامل طاقتها.

وبدأت شركة المياه فى الإصلاحات منذ صباح اليوم، حيث تم الانتهاء من إصلاح إحدى الماسورتين التى تضخ المياه إلى قرى مركز نديبة والأبعادية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إصلاح الماسورة الأخرى التى تضخ المياه إلى مجلس قرية زاوية غزال فى غضون ساعات قليلة من اليوم.

كانت عناصر إرهابية قد قامت فجر اليوم فى تمام الساعة الثالثة صباحا بزرع عبوتين ناسفتين أسفل ماسورتين للمياه إحداهما تغذى قرى وتوابع مجلس قرية زاوية غزال بدمنهور والأخرى تغذى بعض قرى مركز نديبة والأبعادية، مما أسفر عن إحداث قطع طولى بالماسورتين نتج عنه انقطاع تام للمياه وتوقف المحطة بكامل طاقتها.

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