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بالصور.. "فالكون" تشارك فى تأمين اجتماع "الأعلى للجامعات" بالإسكندرية

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شاركت شركة فالكون للتأمين والحراسة فى تأمين اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذى ينعقد بالمبنى الإدارى بجامعة الإسكندرية، بحضور وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق.

وقال محمد بسيونى، المتحدث الإعلامى لفالكون بالإسكندرية، إن قوات التأمين منتشرة على البوابات الرئيسية بالمبنى الإدارى بالجامعة لتأمين اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة قوات الأمن التى تشارك بالتأمين من الخارج، ووضع بوابة إلكترونية على البوابة الرئيسية لكشف المعادن.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات يجتمع بجامعة الإسكندرية لتحديد موعد بدء الدراسة ومناقشة القضايا المهمة فى العام الدراسى الجديد والمستشفيات الجامعية، وتنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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