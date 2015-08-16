إقبال كبير على اختبارات القدرات فى "تمريض طنطا"

أكدت الدكتورة إقبال فتح الله الشافعى عميدة كلية التمريض بجامعة طنطا، على الإقبال الكبير من طلاب الثانوية العامة على اختبارات القدرات بالكلية، وذلك بعد إعادة فتح باب التقدم لتلك الاختبارات التى تؤهلهم للالتحاق بالكلية.

وأضافت عميد كلية التمريض أن اختبارات القدرات بالكلية مستمرة حتى الأربعاء القادم الموافق 19 أغسطس الجارى، حيث تتم عملية التقدم من خلال سحب الملف ودفع الرسوم، وفى اليوم التالى تبدأ الاختبارات، والتى تشمل اختبار الذكاء، والاتزان النفسى، واللغة الإنجليزية، المقابلة الشخصية، وفى اليوم الثالث والأخير يتم الكشف الطبى على الطلاب.



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