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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يطارد عمال بناء مخالف على أرض زراعية

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تقمص الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ دور المخبر السرى أثناء عودته من دسوق للاطمئنان على تشغيل محطة الكشلة بكفر الشيخ، عندما شاهد عدد من العمال يبنون بناء مخالفا على أرض زراعية بقرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، فنزل من سيارته وأخرج محموله واتصل هاتفياً باللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ وباللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، ليرسلا له قوة لإزالة المبنى المخالف.

وعندما لاحظ العمال أن هناك شيئا غريبا يحدث حولهم بدأوا فى الهرب فهجم عليهم المحافظ وأحاطهم بمن كانوا معه من المسئولين والحراسات، وتحفظ المحافظ بنفسه على المعدات ومواد البناء لحين وصول قوات الأمن ومعدات الإزالة الخاصة بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، ولم يغادر المكان إلا بعد إزالة المبنى وهو عبارة عن أعمدة خرسانية وجدار دائرى كان معدا لإنشاء مزرعة دواجن على مساحة 500 متر.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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