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أوقاف الفيوم تعلن السيطرة على 6 مساجد للجمعية الشرعية بالشواشنة

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أوقاف الفيوم تعلن السيطرة على 6 مساجد للجمعية الشرعية بالشواشنة أوقاف الفيوم تعلن السيطرة على 6 مساجد للجمعية الشرعية بالشواشنة

>قرر الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان وكيل وزارة أوقاف الفيوم ضم 6 مساجد تابعة للجمعية الشرعية بقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق، وأكد بيان صادر عن مديرية الأوقاف بالفيوم أن الجمعية كانت تقوم بأداء الخطب والدروس بهذه المساجد دون اعتماد من مديرية الأوقاف ضاربة بالقانون عُرض الحائط وهذه المساجد هى مسجد محمد بقرية النزلة ومسجد خديجة بنت خويلد بقرية الصعايدة ومسجد دشيش بقرية النزلة ومسجد محمد كمال بقرية الربع ومسجد الجمعية الشرعية بقرية كحك قبلى ومسجد خاتم المرسلين بقرية ضية وجميعها تابعين لأوقاف قرية الشواشنة.

وأكدت المديرية أنها ماضية في طريقها الواضح إيماناً بالمسئولية المُلقاة على عاتقها فى الإشراف على جميع المساجد والزوايا إشرافاً كاملاً غير منقوص بإقامة الشعائر وعقد الندوات وأداء الخطب.

يذكر أن الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان كان قد صرح أكثر من مرة بأنه يكنّ كل الاحترام والتقدير لأصحاب هذه المساجد إلا أن سياسة الوزارة هى الإشراف الكامل على بيوت الله حفاظاً عليها مما قد يكون سبباً فى تضليل الشباب والأخذ بأيديهم إلى التطرف والإرهاب.

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مصر 365