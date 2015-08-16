سعيد طرابيك يرد على سخرية البعض من زواجه

قال الفنان سعيد طرابيك، ردًا على الجدل الذي أثير حول زواجه من الفنانة الشابة سارة، والتي تصغره بحوالي 40 عام، إنه حر فيما يفعله وهذه حياته الخاصة وأن زواجه من سارة جاء بعد قصة حب عظيمة، على حد قوله.

وأضاف طرابيك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” على فضائية “إم بي سي مصر2″ اليوم الأحد، أنه يقضي شهر العسل في الإسكندرية لأنه “بيحب الحر”، مشيرًا إلى أن هذا هو الزواج الثاني له،ولديه أبن واحد.

وأشار طرابيك أنه كان مضطرا لاقامة الزفاف في موعده ولم يؤجله بسبب وفاة الفنان نور الشريف بسبب إنه قد كان حجز القاعة مسبقا ودفع نقودها.