ارتدي الجمبسوت في إطلالاتك المسائية على طريقة النجمات

الفساتين هي الخيار الأول لكل السيدات في إطلالة السهرة بما فيهنّ النجمات الشهيرات، ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت الجمبسوت اختيار النجمات الأنيقات في الإطلالات المسائية، فلا تكاد يخلو منها حفل للسجادة الحمراء، وفي هذا الموضوع نختار لك أجمل الإطلالات بالجمبسوت لتستوحي منها إطلالتك في السهرات.

تميل معظم السيدات لاقتناء التصاميم البسيطة والناعمة لإطلالاتهنّ بالجمبسوت، وذلك يظهر في اختيار أميرة موناكو شارلين بإطلالة رائعة باللون الأحمر من Valentino، بالإضافة لاختيار جوليا روبرتس Julia Roberts الرسمي الناعم في حفل SAG Awards وإطلالة العارضة الشابة بيلا حديد Bella Hadid التي بدت متألقة بجمبسوت أنيق، وبسيط باللون الأسود في حفل CFDA الأخير، ويبدو أنّ التصاميم البسيطة للجمبسوت هي اختيار النجمات العربيات كذلك، حيث ظهرت نوال الزغبي وأليسا بالإضافة إلى نانسي عجرم في إطلالات متنوعة وأنيقة .

من ناحية أخرى اتجهت بعض النجمات لاختيارات أكثر جرأةً بتصاميم براقة وأنيقة للسهرات، نذكر منهنّ سيدة السجادة الحمراء جينيفر لوبيز Jennifer Lopez بتصميم زهير مراد الأنيق والعارضة جيجي حديد Gigi Hadid بتصميم Michael Kors البراق.

أجمل الإطلالات بالجمبسوت هي التي تحتوي على تصميم مختلف ومتجدد نوعاً ما، فتشكل صدمةً بظهورها على السجادة الحمراء كإطلالة الأنيقة دايان كروغر Diane Kruger باللون الأحمر وإطلالة إيما ستون Emma Stone الأنيقة في حفل Golden Globes

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل الإطلالات بالجمبسوت فشاهديها واستوحي منها ما يعجبك.