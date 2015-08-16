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حماس تؤكد: تقدم كبير فى المفاوضات مع إسرائيل لهدنة طويلة الأمد

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حماس تؤكد: تقدم كبير فى المفاوضات مع إسرائيل لهدنة طويلة الأمد حماس تؤكد: تقدم كبير فى المفاوضات مع إسرائيل لهدنة طويلة الأمد
كشف القيادى بحركة "حماس" أحمد يوسف، أن الاتصالات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل حول تهدئة طويلة الأمد فى قطاع غزة قد قطعت شوطاً طويلا إلى الأمام، معتبراً أنه سيتسنى قريباً الإعلان عن تطور جديد خاص بالأمر.

وفى السياق نفسه، قال مستشار رئيس الوزراء التركى ياسين أقطاى، إن غزة تتجه نحو اتفاق شامل فى قضية رفع الحصار وفتح المعابر والتوصل إلى تهدئة مع إسرائيل.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرايلية عن أقطاى قوله فى حديث لصحيفة "الرسالة" التابعة لحماس، إن هذا الموضوع كان مدار بحث خلال زيارة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل لأنقرة مؤخرا.

وتوقع أقطاى التوصل قريبا إلى حل لقضية سفينة "مرمرة" التى تلقى بظلالها على العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
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