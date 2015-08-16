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محلب يوجه بتوفير التمويل اللازم لاستكمال طريق السوفيتيل بالأقصر

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محلب يوجه بتوفير التمويل اللازم لاستكمال طريق السوفيتيل بالأقصر محلب يوجه بتوفير التمويل اللازم لاستكمال طريق السوفيتيل بالأقصر
تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال زيارته للأقصر طريق السوفيتيل، الذى يبلغ طوله 8 كم، ويربط بين فندق سوفيتيل والمطار.

كان العمل قد توقف بطريق السوفيتيل منذ نحو 4 سنوات لعدم وجود اعتمادات مالية كافية، وكان قد تم التخطيط ليتم تنفيذ مشروع فتح الطريق على 3 مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المطار، وحتى كوبرى يسى، والتكلفة المتبقية للانتهاء من المشروع 63 مليون جنيه، حسبما أكد المحافظ.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة توفير التمويل لاستكمال الطريق، مع مراجعة كافة الأعمال.

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مصر 365

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