مستشار المفتى يناشد السيسى تبنى مبادرة توضيح الإسلام للإعلام الخارجى

ناشد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبنى مبادرة التحدث مع الإعلام الخارجى لتوضيح صورة الإسلام الصحيح للعالم، مؤكدا أن العالم الإسلامى يعيش منذ أكثر من عقد فترة فارقة فى تاريخه، وأنه تم رصد 90 موقعا متطرفا يجب الرد على ما ينشروه من مفاهيم وفتاوى خاطئة تشوه الإسلام.

ونوه مستشار مفتى الجمهورية، خلال حواره لبرنامج "صوت الناس"، الذى يذاع على قناة المحور، إلى أنه لأول مرة يجتمع 50 مفتيا فى مصر، للمشاركة فى مؤتمر دار الإفتاء والذى سيعقد غدا لمواجهة الأفكار المتطرفة وفوضى الفتاوى، لافتا إلى أنه حينما قاموا بتوجيه الدعوة لـ50 مفتيا وجدوا ترحيباً غير عادى للمشاركة بالمؤتمر.