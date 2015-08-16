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شاب يخطب فتاة لدخول منزلها وسرقة أموال ومجوهرات والدها فى بورسعيد

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شاب يخطب فتاة لدخول منزلها وسرقة أموال ومجوهرات والدها فى بورسعيد شاب يخطب فتاة لدخول منزلها وسرقة أموال ومجوهرات والدها فى بورسعيد
تمكنت أجهزة البحث الجنائى ببورسعيد، من ضبط شاب تلاعب بمشاعر فتاة حتى وقعت فريسة فى حبه، وأقنعت والدها بالموافقة على خطوبته، رغم رفض الأسرة ارتباط الشاب بابنتهم، ومع أن حصول العريس على الموافقة بالخطوبة، وبدأ يتردد على منزل خطيبته حتى اكتشف أن والدها يمتلك خزينة بداخلها مجوهرات وأموال، فاستعان بصديق له وتسللا ليلاً ‘لى الشقة وسرقا كل شىء.

تلقت أجهزة الأمن ببورسعيد بلاغاً من "حسن . ع "60 سنة تاجر، يفيد سرقة خزينته، بداخلها 700 ألف جنيه، و 7000 يورو، وجهازين لاب توب، وكمية من المصوغات تقدر بمبلغ 500000 جنيه) من داخل شقته ولا يتهم أحدا.

أفادت تحريات أجهزة الأمن أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد . م " 28 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ "خطيب نجلة المجنى عليه" و"محمد . ج " 25 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة والقبض على المتهمين، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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