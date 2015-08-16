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"ذى صنداى تايمز": قائمة هجمات "داعش" ضمت 4 قواعد جوية بريطانية

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"ذى صنداى تايمز": قائمة هجمات "داعش" ضمت 4 قواعد جوية بريطانية "ذى صنداى تايمز": قائمة هجمات "داعش" ضمت 4 قواعد جوية بريطانية
ذكرت صحيفة (ذى صنداى تايمز) البريطانية اليوم الأحد أنها اطلعت على قائمة تضم أربع قواعد جوية بريطانية ضمن قائمة من الأهداف لهجمات يطلق عليها (الذئب المستوحد) وضعتها مجموعة تطلق على نفسها اسم "قسم القرصنة فى تنظيم داعش" الإرهابى، يديرها زوجان بريطانيان، كما تضم 12 فردا عملوا سابقا فى هذه القواعد (دبلوماسيون وعسكريون) على قائمة المستهدفين.

وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على القائمة قبل إزالتها من على الانترنت، مشيرة إلى أنه يدير هذا القسم جنيد حسين (21 عاما) قرصان إلكترونى من برمنجهام، وزوجته سالى جونز (46 عاما)، وانضم كلاهما إلى تنظيم (داعش) الإرهابى فى العام 2013.

وبينت أن التنظيم الإرهابى يحث متطرفين فى بريطانيا على شن هجمات فى مواقع معينة، مثل قتل الجندى البريطانى لى ريجبى خارج ثكنة للجيش فى جنوب لندن قبل عامين.

وطبقا للصحيفة فإن الأشخاص المدرجين ضمن القائمة تم توجيه رسالة إلكترونية لهم نصها" نستخرج البيانات السرية وننقل معلوماتكم الشخصية لجنود الخلافة الذين قريبا سيضربون أعناقكم على أراضيكم".

وذكرت (ذى صنداى تايمز) أنه تم وضع القائمة ردا على ما يبدو استهداف (داعش) فى سوريا والعراق، أووضع جنيد على رأس قائمة المطلوب قتلهم من عناصر التنظيم الإرهابى من قبل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة بريطانية أدانت فى العام 2012 جنيد حسين حين كان يبلغ من العمر (18 عاما) بنشر بيانات دفتر العناوين الخاصة بتونى بلير، قبل أن يفر فى العام 2013 إلى سوريا للانضمام لتنظيم (داعش) الإرهابى.

ونقلت عن وزارة الدفاع" أنه يجرى مراجعة الإجراءات الأمنية فى المؤسسات العسكرية البريطانية باستمرار لضمان تحقيق الأمن للعاملين بها".
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