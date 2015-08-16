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مندوب السودان بالجامعة العربية: دعم عربى لتحسين الأوضاع فى السودان

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مندوب السودان بالجامعة العربية: دعم عربى لتحسين الأوضاع فى السودان مندوب السودان بالجامعة العربية: دعم عربى لتحسين الأوضاع فى السودان
عقدت "الآلية " المشتركة بين جامعة الدول العربية وحكومة السودان اجتماعها التاسع والعشرين اليوم " الأحد " بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك لمتابعة تعهدات المؤتمر العربى لدعم الأوضاع الإنسانية فى السودان.

وصرح مندوب السودان الدائم لدى الجامعة العربية السفير عبد المحمود عبد الحليم بأن اجتماعات الآلية المشتركة بين الأمانة العامة للجامعة وحكومة السودان يؤكد المتابعة الجيدة للأوضاع الإنسانية فى إقليم دارفور بشكل خاص، والسودان بشكل عام، ومتابعة مخرجات " التعهدات " العربية للأوضاع الإنسانية فى السودان عامة ودارفور خاصة.

وأعرب فى سياق تصريحات أدلى بها على هامش الاجتماع عن تقدير بلاده لدور الدول العربية فى تقديم الدعم للسودان، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات ومن بينها، المشروعات التى تم اعتمادها، و"ننتظر التمويل لتنفيذ تلك المشروعات".

وأوضح أن "الآلية " ستقوم بجولة فى عدد من الدول العربية لحثها على توفير " التعهدات " المالية بصورة أكبر لتحسين الأوضاع الإنسانية فى دارفور والسودان ككل، وذلك وفق قرار مجلس الجامعة العربية الذى وسع نطاق هذه الآلية لتكون مسؤولة عن الأوضاع الإنسانية والإغاثية فى السودان.

وأكد أن مخرجات هذا الاجتماع ستعرض على الاجتمإع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى دورته العادية المقرر أن تعقد خلال شهر سبتمبر المقبل فى القاهرة.

وكشف النقاب عن تلقى السودان " تعهدات " مالية " من عديد من الدول العربية، كان آخرها مبلغ 20 مليون دولار من العراق لدعم الأوضاع الإنسانية فى السودان.
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مصر 365